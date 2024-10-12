"الوطني للأبحاث وتطوير الزراعة المستدامة" يطلق برنامجًا جديدًا لإدارة "محاصيل البيوت المحمية"

وينطلق البرنامج التدريبي في ثلاثة مسارات رئيسية، تستهدف 75 مشاركًا من المتدربين وحديثي التخرج والعاملين في القطاع الزراعي لمدة 4 أسابيع؛ حيث يُقدم البرنامج 11 محورًا رئيسيًّا تدور حول تنمية سلسلة القيمة الزراعية، وتحقيق أقصى إنتاجية للمحاصيل وصحتها، وإدارة المكافحة المتكاملة للآفات، وفسيولوجيا النبات وتحليل البيانات الزراعية والزراعة العمودية.