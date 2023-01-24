"السبر" يوضح حكم الشراء بالتقسيط من شركة تفرض غرامة في حال التأخر عن موعد القسط

فقال الشيخ: ما دام أن أصحابه سيقرضونه ويسدون ما عليه من دين ثم يسدهم بلا زيادة فهذا لا شيء فيه وهو صحيح، متابعًا إجابته أن العقد الأول عقد صحيح بينه وبين الشركة إذا لم يحتوِ على شيء محرم، ثم الاتفاق مع زملائه بأن يساعدوه ويقرضوه ويسدوا هذا الجزء من الدين، ثم هو يسد لهم ما أقرضوا هذا لا شيء فيه.