فلاورد تنضم إلى برنامج "روّاد الاستدامة" التابع لوزارة الاقتصاد والتخطيط في المملكة العربية السعودية

يمثل انضمام فلاورد إلى هذا البرنامج خطوة هامة في مسيرتها نحو الاستدامة، كشركة رائدة في قطاع توصيل الورود والهدايا أونلاين، تستمر فلاورد في الابتكار وتبنّي ممارسات مستدامة، لضمان أن تسهم عملياتها بشكل إيجابي في المجتمعات والبيئة التي تخدمها. إن مشاركة الشركة في برنامج "روّاد الاستدامة" تعزز توافقها مع رؤية المملكة 2030، التي تركز على الطاقة المتجددة، وتقليل الكربون، وتعزيز الممارسات التجارية المستدامة كأركان رئيسية للتقدم الاقتصادي والاجتماعي.