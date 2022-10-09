إعلامية بحرينية لـ"سبق": معرض الرياض الدولي للكتاب 2022 منجز ثقافي مشرِّف

وقالت" المنصوري" في تصريح إلى "سبق": "على هامش مشاركتي في معرض الرياض الدولي 2022، الذي ضم نخبة من المثقفين والمفكرين والقراء الذين تنتعش عقولهم بالقراءة، وتبتهج أرواحهم في هذه المحافل الثقافية الممتعة، الذي –بلا شك- في كل عام يزداد وهجًا، شاهدتُ في معرض الرياض حضورًا ضخمًا، يؤكد مدى ثقافة الشعب السعودي على الصعيد المحلي، والأشقاء من دول الخليج العربي، والمشاركين في المعرض من العرب وغيرهم".