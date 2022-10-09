إعلامية بحرينية لـ"سبق": معرض الرياض الدولي للكتاب 2022 منجز ثقافي مشرِّف

أشادت نورة المنصوري، الإعلامية والكاتبة البحرينية رئيسة لجنة المرأة بجمعية الصحفيين البحرينية، بما تضمنه معرض الرياض الدولي للكتاب 2022، الذي اختتم السبت الماضي فعالياته.
وقالت" المنصوري" في تصريح إلى "سبق": "على هامش مشاركتي في معرض الرياض الدولي 2022، الذي ضم نخبة من المثقفين والمفكرين والقراء الذين تنتعش عقولهم بالقراءة، وتبتهج أرواحهم في هذه المحافل الثقافية الممتعة، الذي –بلا شك- في كل عام يزداد وهجًا، شاهدتُ في معرض الرياض حضورًا ضخمًا، يؤكد مدى ثقافة الشعب السعودي على الصعيد المحلي، والأشقاء من دول الخليج العربي، والمشاركين في المعرض من العرب وغيرهم".
وتابعت: "جاء معرض الرياض بحلة راقية؛ إذ ضم العديد من الإصدارات والكتب في شتى المجالات، وحسب مختلف الاهتمامات، ولاسيما مشاركة مؤسسات الدولة.. ولم تقتصر المشاركة على المؤسسات المحلية، بل شمل أيضًا المؤسسات الرسمية لدول مجلس التعاون لعرض مخزونها الثقافي والعلمي، الذي يرفع من مستوى وعي الجمهور للإنتاج الفكري والثقافي في منطقة الخليج".
وعن الفعاليات المصاحبة قالت "المنصوري": "بالنسبة للفعاليات المصاحبة للمعرض كانت حسبما يقال (ترند) العالم؛ لتناولها العديد من المحاور الحديثة التي بالفعل تهم المجتمع بمختلف شرائحه الفكرية والعمرية؛ إذ أتاحت الفرصة للجميع للمشاركة في الندوات والورش التدريبية، إلى جانب استضافة نخبة من المتحدثين العرب الذين أضافوا قيمة في مثل هذه الفعاليات التي تعزز دور المعرض في دعم الثقافة والاهتمام بالمخرجات الوطنية في مجال الثقافة والفكر".
واختتمت: "بهذه المناسبة أود أن أبارك للقائمين على التنظيم بنجاح المعرض، الذي يعد من المنجزات الثقافية المشرفة في منطقة الخليج العربي، كما أتقدم بالشكر والامتنان لوزارة الثقافة ووزارة الإعلام في المملكة العربية السعودية على دعوتهما لي لزيارة معرض الرياض الدولي للكتاب. كانت فرصة أن نلتقي المفكرين والمثقفين والجمهور المتذوق لروائع الأدب والثقافة، وأن نتداول الحديث في المواضيع الثقافية والأدبية والعلمية بين أروقة المعرض".