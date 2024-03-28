تجميل الأنف الأكثر شيوعًا.. صورة رقمية لـ"سوق جراحة التجميل بالمملكة"

كشف تقرير حديث عن سوق جراحة التجميل في السعودية، أن الفئة العمرية بين 20 و40 من الجنسين هي الأكثر إنفاقًا على الإجراءات التجميلية، وتُعَد عملية تجميل الأنف هي الأكثر شيوعًا بين السعوديين من الجنسين.