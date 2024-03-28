تجميل الأنف الأكثر شيوعًا.. صورة رقمية لـ"سوق جراحة التجميل بالمملكة"

كشف تقرير حديث عن سوق جراحة التجميل في السعودية، أن الفئة العمرية بين 20 و40 من الجنسين هي الأكثر إنفاقًا على الإجراءات التجميلية، وتُعَد عملية تجميل الأنف هي الأكثر شيوعًا بين السعوديين من الجنسين.
ويشير تقرير شركة الأبحاث العالمية "Astute Analytica" إلى أن جراحات التجميل تحظى بشعبية كبيرة بين النساء في السعودية، من بينها جراحات تجميل الأنف، وحقن البوتوكس، والتقشير الكيميائي، وإزالة الشعر بالليزر، وشفط الدهون، وشد البطن، وتكبير الثدي.
وتمثل النساء 86.6% من المرضى الذين يخضعون لعمليات تجميلية في السعودية؛ في حين يشهد الرجال اهتمامًا متزايدًا في السنوات الأخيرة؛ بسبب زيادة الوعي حول الجراحات التجميلية.
ويتوقع التقرير أن يصل حجم سوق الجراحة التجميلية في المملكة إلى تقييم قدره نحو مليار و878 مليون دولار بحلول عام 2032؛ بارتفاع من 790 مليون دولار في عام 2023، بمعدل نمو سنوي مركّب قدره 10.1% خلال الفترة المتوقعة بين عامي 2024 و2032.
وتُعَد السعودية ضمن أفضل 25 دولة في إجراء عمليات التجميل وفقًا للجمعية الدولية لجراحي التجميل.