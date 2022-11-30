"ليز®" تطلق فيديو مُبتكراً مستوحى من عشق الشعب السعودي للساحرة المستديرة

إنتاج فيديو مبتكر يجمع لأول مرة ستة من أبرز نجوم كرة القدم السعودية
الفيديو يتميز بأهازيج خاصة مستوحاة من هتافات المشجعين وشغفهم بهذه الرياضة بالشراكة مع منصة أنغامي
كشفت "ليز®"، إحدى العلامات التجارية البارزة من بيبسيكو، اليوم عن إنتاج فيديو مبتكر يحتفي بالأجواء الحماسية والتنافسية في عالم الكرة، ويجسد حب الشعب السعودي وشغفه الكبير بهذه الرياضة.
واستفادت علامة ليز من قدرتها الفريدة في الجمع بين عالمي كرة القدم والترفيه لإطلاق حملة مبتكرة بمشاركة نخبة من ألمع نجوم الكرة السعودية، وبذلك تكون "ليز" قد دخلت ولأول مرة في شراكة مع ستة من أشهر لاعبي كرة القدم في السعودية لإنتاج إعلان رياضي مُفعم بالحيوية والحركة، يتخلله مشاركة لافتة لماجد عبد الله، أحد أشهر نجوم كرة القدم الأسيوية وأيقونة الكرة السعودية.
ويأتي إطلاق الإعلان التجاري بهدف الاحتفاء بهذه الرياضة، وما تمثله من مشاعر وسمات للشغف والتنافس والطموح وحب الانتصار، حيث يتميز الفيلم (الذي يمكن مشاهدته هنا) بمشاهد تجسد السرعة والمهارة في أجواء فكاهية ترفيهية بصحبة أشهر لاعبي الكرة السعوديين وهم الحارس محمد العويس، والجناح الهجومي سالم الدوسري، ولاعب الوسط علي الأسمري، والمدافع عبد الإله العمري، والوسط الهجومي هتان باهبري بالإضافة إلى الجناح عبدالعزيز البيشي.
كما يتضمن الإعلان دعوة لعشاق وجماهير الكرة للانطلاق في رحلة مشوقة تستحضر المتعة والحماس للعبة الأكثر شعبية في العالم، حيث تميز الفيلم بقوة حضور ومشاركة النجم السعودي الأسطوري ماجد عبد الله، الذي أضفى ظهوره المزيد من التألق والسحر على الفيديو. (الرابط)
وعلى مدار سنوات طويلة، حرصت "ليز" على توفير أشهى الوجبات الخفيفة التي باتت ترتبط ارتباطًا جوهريًا بمشاهدة المباريات والبطولات المختلفة، وتعزز من مشاعر البهجة لعشاق الرياضة في المملكة، ومن هنا جاءت حملة "ليز" لتؤكد على التزام العلامة التجارية بمحبي الساحرة المستديرة وإيصال مشاعر الفخر والاعتزاز بالإنجازات السعودية.
ويرجع التزام شركة بيبسيكو تجاه السوق السعودية لأكثر من ستة عقود، وقد أولت الشركة على مدار السنوات أهمية كبرى لرغبات واحتياجات المستهلكين، وقد حرصت "ليز" على ترسيخ هذا الالتزام من خلال العمل على تعزيز شغف الجماهير وعشقهم الكبير لهذه اللعبة التي تحظى بشعبية كبيرة في المنطقة.
وكجزء من هذه الحملة الترويجية الجديدة، سجلت "ليز" أيضًا مقطعًا من الأهازيج الملهمة المستوحاة من هتافات المشجعين في المملكة بالشراكة مع "أنغامي" منصة البث الموسيقى الشهيرة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث تم تأليف المقطع وأداءه بهدف تعزيز مشاعر المنافسة والحماس لدى عشاق كرة القدم في المملكة، ويمكن الاستماع إلى المقطع الجديد على منصة أنغامي أو من خلال (الرابط)
وبهذه المناسبة، قال عامر شيخ، الرئيس التنفيذي لشركة بيبسيكو الشرق الأوسط: "فخورون بالتعاون مع نخبة من أبرز نجوم كرة القدم السعودية، ومنصة أنغامي الرائدة لإطلاق هذه الحملة المبتكرة، حيث إن كرة القدم هي لغة موحدة يتكلمها كل العالم وتمتاز بقدرتها الفريدة على توحيد شعوب العالم بغض النظر عن العمر أو العرق أو الجنس أو الثقافة أو الجنسية".
وأضاف: "تهدف ليز إلى تعزيز مشاعر الفرح والبهجة لدى الجماهير، وقد عملنا على إطلاق هذه الحملة كوسيلة للتواصل مع الجمهور في المملكة ومشاركته هذا الحب والشغف لكرة القدم وحبهم للوجبات الخفيف، ولنرسم معاً البسمة والفرح طوال الموسم".
وعلى مدار الحملة الترويجية، سيتم استخدام صور اللاعبين الذي شاركوا في تصوير الفيديو على أكياس بطاطس ليز للنكهات الرئيسية المتوفرة في الأسواق، كما سيتم إطلاق إصدارات محدودة من النكهات الإضافية مثل صلصة الثوم الكريمية، وزيت الزيتون البلسمي، والخردل بالعسل، لمنح عشاق كرة القدم ومحبي الرياضة والذواقة في جميع أنحاء المملكة المزيد من الخيارات للاستمتاع بالوجبة الخفيفة المفضلة لديهم خلال الموسم الكروي.