"ليز®" تطلق فيديو مُبتكراً مستوحى من عشق الشعب السعودي للساحرة المستديرة

وكجزء من هذه الحملة الترويجية الجديدة، سجلت "ليز" أيضًا مقطعًا من الأهازيج الملهمة المستوحاة من هتافات المشجعين في المملكة بالشراكة مع "أنغامي" منصة البث الموسيقى الشهيرة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث تم تأليف المقطع وأداءه بهدف تعزيز مشاعر المنافسة والحماس لدى عشاق كرة القدم في المملكة، ويمكن الاستماع إلى المقطع الجديد على منصة أنغامي أو من خلال (الرابط)