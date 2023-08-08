برئاسة "الفضلي".. لجنة وفرة السلع الغذائية تناقش تطورات الأسواق وسلاسل الإمداد

استعرضت لجنة وفرة السلع الغذائية الأساسية بالهيئة العامة للأمن الغذائي، خلال اجتماعها الدوري برئاسة وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس لجنة الأمن الغذائي المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، تطورات الأسواق المحلية والعالمية وسلاسل الإمداد فيما يخص السلع الغذائية.
وأكّد المهندس الفضلي، أن جميع الجهات المعنية بمنظومة الغذاء بما فيها القطاع الخاص تعمل على تنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة "حفظها الله" بتوحيد الجهود بين الأجهزة الحكومية المتخصصة كافة والتنسيق فيما بينها، لتذليل العقبات أمام القطاع الخاص للمحافظة على استقرار السوق المحلي، مثمّناً الجهود المبذولة من الجميع في المتابعة والرصد والمواجهة المبكرة لأي تحديات.
حضر الاجتماع ممثلي لجنة وفرة السلع الغذائية من وزارة المالية، وزارة البيئة والمياه والزراعة، وزارة التجارة، وزارة الصناعة والثروة المعدنية، وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وزارة النقل والخدمات اللوجستية، الهيئة العامة للغذاء والدواء، الهيئة العامة للتجارة الخارجية، هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، صندوق التنمية الزراعية، الهيئة العامة للأمن الغذائي، والشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني "سالك".