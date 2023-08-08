برئاسة "الفضلي".. لجنة وفرة السلع الغذائية تناقش تطورات الأسواق وسلاسل الإمداد

حضر الاجتماع ممثلي لجنة وفرة السلع الغذائية من وزارة المالية، وزارة البيئة والمياه والزراعة، وزارة التجارة، وزارة الصناعة والثروة المعدنية، وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وزارة النقل والخدمات اللوجستية، الهيئة العامة للغذاء والدواء، الهيئة العامة للتجارة الخارجية، هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، صندوق التنمية الزراعية، الهيئة العامة للأمن الغذائي، والشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني "سالك".