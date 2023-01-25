نيابة عن "أمير مكة".. محافظ جدة يدشن "سوق 7" بحي الجامعة

نيابة عن الأمير خالد الفيصل، مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، دشّن محافظ جدة الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي، اليوم، المرحلة الأولى لمشروع "سوق 7" التجاري بحي الجامعة بجدة، متضمناً المشروع في مرحلته الأولى افتتاح معارض متنوعة ومتخصصة في منطقتي "المنزل والإلكترونيات" من أصل سبع مناطق يتم إنشاؤها في المشروع.