نيابة عن "أمير مكة".. محافظ جدة يدشن "سوق 7" بحي الجامعة

نيابة عن الأمير خالد الفيصل، مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، دشّن محافظ جدة الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي، اليوم، المرحلة الأولى لمشروع "سوق 7" التجاري بحي الجامعة بجدة، متضمناً المشروع في مرحلته الأولى افتتاح معارض متنوعة ومتخصصة في منطقتي "المنزل والإلكترونيات" من أصل سبع مناطق يتم إنشاؤها في المشروع.
وتتوفر في "سوق 7" أنشطة موزعة على سبع مناطق رئيسة: جملة المواد الغذائية، والمفروشات والأجهزة المنزلية والإلكترونية والأزياء وسوق للذهب وسوق تراثي يحمل عبق الماضي، فيما يحتوي على أكبر مجمع مقاه ومطاعم وترفيه وسينما في مدينة جدة على مساحة تقدر بـ50 ألف متر مربع، وأنشطة تكميلية كفندق وعيادات صحية ومكاتب تجارية، إضافة إلى توفير أنشطة أكثر تنوعاً في منطقتي السيارات ومواد البناء بطريقة عصرية تلبي احتياجات الفرد والأسرة.
ويقام "سوق 7" على مساحة تقدّر بـ700 ألف متر مربع، ويوجد به أكثر من 4000 متجر موزعاً على 114 مبنى، يهدف إلى خلق فرص وظيفية لشباب وشابات الوطن للإسهام في مسيرة الاقتصاد السعودي نحو رؤية واعدة.