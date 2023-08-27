"البلاك بيري" في الباحة.. نجاح بنسبة 100% و"صناعة الزراعة" على قدم وساق

وأفاد مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة المهندس فهد بن مفتاح الزهراني، بأن زراعة التوت الأسود تعد من المحاصيل الواعدة بالمنطقة، حيث تمّت زراعة أكثر من 30 الف شتلة من فاكهة التوت الأسود في الحقول المكشوفة، وذلك في الربع الأخير من عام 2022م، ووصلت نسبة نجاح الشتلات في الحقول لما يقارب 100% وبدأت الشتلات في إنتاج الثمار في ربيع هذا العام 2023م، وبجودة عالية تؤكّد نجاح التجربة.