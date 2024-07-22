حرس حدود جازان يُحبط تهريب 70 كجم قات.. ومنع ترويج أقراص محظورة في جدة

أحبطت دوريات حرس الحدود في جازان تهريب كمية من القات؛ فيما تمكنت دوريات المجاهدين في جدة من منع ترويج أقراص محظورة.
وتفصيلًا، قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر بمنطقة جازان، على (3) مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية؛ لتهريبهم (70) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر.
وتم استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص.
وفي الواقعة الثانية، قبضت دوريات الإدارة العامة للمجاهدين بمحافظة جدة على مواطن لترويجه أقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي.
وتم توقيفه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى جهة الاختصاص.
وتهيب الجهات الأمنية بالجميع الإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات؛ وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.