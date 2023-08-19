"جودة الحياة" و"بوابات الصحة" تتعاونان لتحصين المجتمع من المخدرات

وتهدف مذكرة التعاون بين الجانبين، إلى التعاون في تعزيز حصانة المجتمع تجاه المخدرات من خلال الحملات الإعلامية، وزيادة الوعي بالهوايات وتضمينها في خطة العلاج التأهيلي لمدمني المخدرات، ودعم المتعافين من تعاطي المخدرات بإشراكهم في أندية الهوايات لإعادة دمجهم في المجتمع وتعزيز التعاون مع الجهات ذات العلاقة من القطاع العام والخاص وغير الربحي لتحقيق الأهداف المشتركة.