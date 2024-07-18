"العثيم جروب" توقع اتفاقية تعاون مع "المستشار الرياضي" لدعم توسع وانتشار القطاع بمناطق المملكة

من جانب آخر أبدى رئيس مجلس إدارة شركة المستشار الرياضي محمد المسحل، سعادته البالغة لتوقيع الاتفاقية مع "العثيم جروب"، قائلاً: "أنا وزملائي أعضاء مجلس إدارة المستشار الرياضي، نعبّر جميعًا عن سعادتنا البالغة لتوقيع هذه الاتفاقية مع "العثيم جروب"، والتي تعد أحد الكيانات التجارية الضخمة، ليس في المملكة فحسب، ولكن في منطقة الخليج العربي والشرق الأوسط، والتي طالما دعمت الحراك الرياضي والشبابي في المملكة.