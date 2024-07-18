"العثيم جروب" توقع اتفاقية تعاون مع "المستشار الرياضي" لدعم توسع وانتشار القطاع بمناطق المملكة

وقعت "العثيم جروب" اتفاقية تعاون مع شركة المستشار الرياضي تتعلق بالاستثمار والتعاون في مجال الأنشطة الرياضية في المملكة العربية السعودية.
وقع الاتفاقية من قِبل شركة العثيم جروب مشعل بن عميرة الرئيس التنفيذي للمجموعة، ومن جانب شركة المستشار الرياضي محمد المسحل رئيس مجلس الإدارة، والتي ستُسهم في توسع وانتشار الأنشطة والوجهات الرياضية والترفيهية التابعة لشركة العثيم، وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 بمساهمة القطاع الخاص في رفع معدل جودة الحياة من خلال توفير الوجهات الرياضية والترفيهية المناسبة في مختلف المناطق وفق أحدث المواصفات والمعايير العالمية.
وتأتي هذه الاتفاقية ضمن استراتيجية استثمارية ضخمة تقودها "العثيم جروب" والتي تدير محافظ استثمارية وعشر شركات تابعة في مختلف القطاعات.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة العثيم جروب مشعل بن عميرة: إن اتفاقية التعاون مع شركة "المستشار الرياضي" تأتي في إطار خطة "العثيم جروب" في التوسع والانتشار في مختلف الأنشطة والقطاعات ومنها قطاع الرياضة من خلال الوجهات الرياضية الحديثة وفق أحدث المعايير والمواصفات العالمية، التي تليق بمكانة المملكة كوجهة سياحية واقتصادية ورياضية رائدة في المنطقة، الأمر الذي سيعود بشكل إيجابي على جودة الحياة المجتمعية.
وأضاف ابن عميرة، أن استراتيجية "العثيم جروب"، والخبرة العريقة التي تتمتع بها شركة المستشار الرياضي ومن خلال اتفاقية التعاون الموقعة، سيزيد من فرص الاستثمار والوصول إلى نتائج مميزة تتماشى مع مستهدفات برنامج جودة الحياة ورؤية المملكة 2030م.
من جانب آخر أبدى رئيس مجلس إدارة شركة المستشار الرياضي محمد المسحل، سعادته البالغة لتوقيع الاتفاقية مع "العثيم جروب"، قائلاً: "أنا وزملائي أعضاء مجلس إدارة المستشار الرياضي، نعبّر جميعًا عن سعادتنا البالغة لتوقيع هذه الاتفاقية مع "العثيم جروب"، والتي تعد أحد الكيانات التجارية الضخمة، ليس في المملكة فحسب، ولكن في منطقة الخليج العربي والشرق الأوسط، والتي طالما دعمت الحراك الرياضي والشبابي في المملكة.
يُذكر أن العثيم جروب لديها محافظ استثمارية وشركات متعددة، منها "العثيم بالجون" وشركة "ومضة" وشركة "رايا" وشركة "العثيم للاستثمار" وهي مجموعة تندرج تحتها أيضًا عدة قطاعات وأنشطة مختلفة ومنها المجمعات التجارية والترفيه والأغذية والأزياء والذكاء الاصطناعي والضيافة، وكذلك "العثيم للرياضة" التي تعمل في إنشاء وتشغيل الأندية الرياضية ومراكز اللياقة والأكاديميات، وتنظيم الفعاليّات الرياضية داخل المراكز التجارية والفنادق والمجمعات السكنية وغيرها؛ لتواكب رؤية المملكة 2030 في تحقيق تنمية وتعزيز مساهمة القطاع الرياضي في الناتج المحلي، ولإثراء الثقافة الرياضية، ودعم وتعزيز عناصر جودة الحياة.