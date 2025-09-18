إمارة الباحة تطلق خدمة "القولف" ضمن مبادرة "الأولوية لهم" لخدمة كبار السن وأصحاب الهمم

وتأتي هذه المبادرة في إطار حرص الإمارة على تعزيز جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين، وتقديم حلول عملية تمكّن الفئات المستفيدة من إنجاز معاملاتهم بكل يسر، تماشيًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تحسين تجربة المستفيد وتعزيز الشمولية في تقديم الخدمات الحكومية.