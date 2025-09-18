إمارة الباحة تطلق خدمة "القولف" ضمن مبادرة "الأولوية لهم" لخدمة كبار السن وأصحاب الهمم

بتوجيه من الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، أمير منطقة الباحة، أطلقت الإمارة ممثلة في الإدارة العامة للموارد البشرية، خدمة "القولف" ضمن مبادرة "الأولوية لهم"، وذلك لتسهيل تنقل كبار السن وأصحاب الهمم داخل المرافق الرسمية عبر عربات مخصصة (قولف)، بما يضمن سرعة الوصول وسهولة الحركة في بيئة آمنة ومهيأة.
وتأتي هذه المبادرة في إطار حرص الإمارة على تعزيز جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين، وتقديم حلول عملية تمكّن الفئات المستفيدة من إنجاز معاملاتهم بكل يسر، تماشيًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تحسين تجربة المستفيد وتعزيز الشمولية في تقديم الخدمات الحكومية.
وأكدت إمارة المنطقة أن خدمة "القولف" ستعمل داخل نطاقات محددة وأماكن مخصصة في مبنى الإمارة، مشيرةً إلى أن هذه الخطوة تعكس التزام الإمارة بتقديم خدمات راقية ومتكاملة تعزز من كفاءة الأداء وترتقي برضا المستفيدين.