"فنون الطهي" تطلق مهرجان الفقع في نسخته الثانية بالرياض

وتميز "المعرض الفني" بمحتوياته المعلوماتية الغَنية والتي تبدأ من مميزات الفقع المتمثلة في قيمته الغذائية العالية، وفوائده الطبية والصحية على الإنسان، وأنواعه المنقسمة إلى "الخلاسي" و"الزبيدي" و"الكمأ"، ودورة حياته التي تبدأ من شهر يناير إلى حين نضوجه كاملًا في شهر ديسمبر، كما أظهر المعرض أهمية هذا الفِطر البري؛ تأكيدًا واستشهادًا بمقولة الكاتب الفرنسي ألكساندر دوماس "حكاية الكمأة هي حكاية الحضارة الإنسانية"، وتنتهي هذه الجولة بإيضاح بعض المأكولات التي يستعمل فيها الفقع، مثل البيض والحمسة والأرز باللحم.