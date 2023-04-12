عيادات طبية لتقديم خدمة العلاج للمعتكفين في المسجد النبوي

وأوضح الوكيل المساعد للخدمات الاجتماعية والتطوعية والإنسانية برئاسة المسجد النبوي، نايف المطيري؛ أن هذه المبادرة تعدّ نموذجًا متميّزًا للتطوع الصحي في المسجد النبوي، والتي تقدّم لخدمة ضيوف الرحمن والمعتكفين والمعتكفات، والتعامل مع الحالات غير الحرجة التي لا تستدعي الذهاب إلى المراكز الصحية المحيطة بالمسجد النبوي.