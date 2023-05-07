مدير الأمن العام يؤكد أهمية توحيد الجهود لتعزيز السلامة المرورية داخل المدن وخارجها

دشّن مدير الأمن العام، الفريق محمد بن عبدالله البسامي، اليوم الأحد، في نادي منسوبي وزارة الداخلية بمدينة الرياض، فعاليات أسبوع المرور العربي لعام 2023، تحت شعار "قواعد المرور سلوك حضاري"، والمعرض المصاحب له.
جاء ذلك بحضور وفود من أجهزة المرور العرب، وأمانة مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وأكد مدير الأمن، أهمية توحيد الجهود لتعزيز السلامة المرورية داخل المدن وخارجها؛ حيث تعد أحد مستهدفات رؤية السعودية 2030، لما يمثله السلوك الإيجابي لمستخدمي الطرق وقائدي المركبات من حفظ للأرواح والممتلكات الخاصة والعامة.
كما شدد "البسامي"، على ضرورة الالتزام بالأنظمة والقوانين، واستثمار التقنية في إدارة حركة السير وتصحيح السلوكيات الخاطئة.