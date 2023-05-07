مدير الأمن العام يؤكد أهمية توحيد الجهود لتعزيز السلامة المرورية داخل المدن وخارجها

دشّن مدير الأمن العام، الفريق محمد بن عبدالله البسامي، اليوم الأحد، في نادي منسوبي وزارة الداخلية بمدينة الرياض، فعاليات أسبوع المرور العربي لعام 2023، تحت شعار "قواعد المرور سلوك حضاري"، والمعرض المصاحب له.