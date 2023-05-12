هيئة تطوير محمية الملك سلمان تُمهل ملاك الإبل السائبة أسبوعين لإخراجها من حرة الحرة

وتشمل هذه الإجراءات حماية الحيوان من الأذى وحجزها في مكان صحي وتأمين متطلبات الرفق بها، ويتحمل صاحب الحيوان تكاليف النقل والرعاية الصحية والبيطرية طوال فترة التحفظ، إضافة إلى التحفظ على الحيوانات ومصادرتها والتصرف بها بالبيع أو وهبها لملاك آخرين أو التخلص منها بطرق رحيمة في حال عدم ظهور ملاكها أو التعرف عليها خلال مده أقصاها (15) يومًا.