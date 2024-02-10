"زيتوني": لجنة إسكان الحجاج تُصرِّح لـ2330 مبنى تضم 360 غرفة تستوعب 1.5 مليون حاج

أكد متحدث أمانة العاصمة المقدسة أسامة زيتوني أن عدد المباني المصرحة وصل حتى الآن إلى 2330 مبنى، تضم 360 ألف غرفة، تستوعب ما يقارب مليونًا ونصف المليون حاج.
وقال متحدث أمانة العاصمة المقدسة أسامة زيتوني عبر قناة الإخبارية إن لجنة إسكان الحجاج بالعاصمة المقدسة حريصة كل الحرص على توفير المساكن الآمنة والمريحة والمستوفية لجميع الاشتراطات؛ لتكون مكانًا ملائمًا لإقامة ضيوف الرحمن. مشيرًا إلى أن اللجنة تبدأ كل عام في وقت مبكر من بداية شهر محرم؛ للكشف على المساكن، والتأكد من استيفائها الاشتراطات؛ ومن ثم منحها تصاريح تخولها التأجير خلال موسم الحج.
وأضاف "زيتوني" بأن الإقبال لم يكن بالشكل المطلوب في الفترات الأولى من الفترة المحددة، في حين كان الإقبال متزايدًا في الشهرين الاخيرين؛ إذ وصل عدد المباني المصرحة حتى هذا التاريخ إلى 2330 مبنى، تضم أكثر من 360 غرفة سكنية، بمساحات مختلفة، تستوعب ما يقرب من مليون ونصف المليون حاج، والتصاريح التي تم إصدارها فعليًّا بلغت 1330 تصريحًا، ولا يزال هناك 1000 تصريح تحت الإجراء والتدقيق، سيتم إصدارها في غضون الأيام القليلة المقبلة.