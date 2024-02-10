"زيتوني": لجنة إسكان الحجاج تُصرِّح لـ2330 مبنى تضم 360 غرفة تستوعب 1.5 مليون حاج

وأضاف "زيتوني" بأن الإقبال لم يكن بالشكل المطلوب في الفترات الأولى من الفترة المحددة، في حين كان الإقبال متزايدًا في الشهرين الاخيرين؛ إذ وصل عدد المباني المصرحة حتى هذا التاريخ إلى 2330 مبنى، تضم أكثر من 360 غرفة سكنية، بمساحات مختلفة، تستوعب ما يقرب من مليون ونصف المليون حاج، والتصاريح التي تم إصدارها فعليًّا بلغت 1330 تصريحًا، ولا يزال هناك 1000 تصريح تحت الإجراء والتدقيق، سيتم إصدارها في غضون الأيام القليلة المقبلة.