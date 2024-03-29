"كاوست" تطلق برنامج "سبيس 2102" التدريبي للعلوم والتقنية والهندسة والرياضيات للطلبة الموهوبين

وأكد رائد الفضاء جيمار أن حماسة الطلبة السعوديين في أثناء عملية إطلاق الصواريخ في مركز الفضاء كانت ملهمة، وقال: "ما رأيته في هؤلاء الطلبة في تلك الليلة كان بمثابة أمل واستمرارية لنفس الروح الرائدة التي قادتني والعديد من الآخرين إلى مهنة استكشاف الفضاء. ولا شك في أن البرامج التدريبية مثل سبيس 2101 و2102 في كاوست تساهم في رعاية الجيل القادم من رواد الفضاء السعوديين. وأنا فخور بأن أكون جزءًا من رحلتهم الطموحة".