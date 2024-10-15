الرياض والقاهرة.. مستويات عالية من السياسة والدبلوماسية لحل قضايا الشرق الأوسط

ومن الملاحظ أن هناك حالة من التوافق الكبير والرؤية المشتركة بين ولي العهد الأمير محمد بن سلمان والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي فيما يتعلق بمعالجة القضايا والأزمات وفي شتى القضايا الشائكة التي تتعلق بتطورات أوضاع العالم العربي والشرق الأوسط، حيث أكدت قيادتا البلدين الشقيقين موقفهما الثابت حيال المطالبة بوقف فوري للعمليات العسكرية في غزة ولبنان، وحماية المدنيين، وإيصال المساعدات الإنسانية للمتضررين، وضرورة التوصل إلى حل سلمي ونهائي للقضية الفلسطينية، وفقاً لمبدأ حل الدولتين، وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ومبادرة السلام العربية، ودعم الشعب الفلسطيني لنيل حقوقه المشروعة وتحقيق آماله وطموحاته.