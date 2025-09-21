توحيد الأرض والإنسان.. الملك عبدالعزيز غيّر مسار التاريخ بإعلان المملكة

وبيّن أن توحيد كافة أجزاء البلاد تحت هذا الاسم الجامع كان تتويجًا لأعظم إنجازات الملك المؤسس، الذي أرسى دعائم الدولة الحديثة على أساس السيادة الكاملة والندية في التعامل مع الدول الأخرى، حيث رفض أي وجود أجنبي في البلاد دون موافقته، وأدار مفاوضاته الدولية على قاعدة الاحترام المتبادل والمعاملة بالمثل.