غدًا.. أمانة جائزة المنتدى السعودي للإعلام تعلن فتح باب التسجيل والمنافسة إلكترونيًّا على جوائز المنتدى

وأوضحت الأمانة، أن التسجيل في الجائزة متاح من الغد (10 ديسمبر) وحتى 7 يناير 2024، من خلال الدخول على الرابط المخصص awards.saudimf.sa، ثم تسجيل الدخول أو إنشاء حساب، ثم النقر على "بدء التسجيل" بعد الاطلاع على التعليمات والشروط، وإكمال عملية التسجيل عبر اختيار فئة الجائزة، والتأكد من تسليم المشاركة لتطلع عليها لجنة التحكيم، وأخيرًا متابعة حالة المشاركة عبر الاشتراك بالنشرة البريدية للجائزة من إعدادات الحساب.