وزير الخارجية: ذكرى يوم التأسيس تزيدنا فخرًا بقيام أجدادنا ببناء الدولة على ثوابت راسخة

وأضاف وزير الخارجية، أن ما تشهده المملكة اليوم من تقدم ورفعة في ضوء رؤية المملكة 2030 في مختلف المجالات ما هو إلا تحقيق للخطط الطموحة والتطلعات العالية التي يقودها خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لما فيه من تعزيز ونماء لمكانة المملكة الرائدة إقليماً ودولياً على الأصعدة كافة.