نيابة عن خادم الحرمين.. "الخريجي" يشارك في قمة الجنوب الثالثة الـ77 والصين على مستوى القادة

وأكد أن المملكة حريصةً على أمن واستقرار جميع دول المنطقة ودعمها لكل ما من شأنه الوصول إلى ذلك، وتعميق التعاون الجماعي لتحقيق التنمية والازدهار، مشددًا على أن المملكة تولي أهمية كبيرة لقضايا التنمية والمبادرات الإنسانية ودعم دول الجنوب، وتوفير الخدمات الأساسية للمجتمعات الأقل نموًا لبناء مستقبل أفضل وأكثر مرونة.