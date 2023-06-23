جامعة المؤسس تُمكّن 95 طالباً وطالبة دوليين من أداء الحج هذا العام

يستعد 95 طالباً وطالبة من طلاب المنح الدراسية من جنسيات مختلفة بجامعة الملك عبدالعزيز لأداء فريضة الحج لهذا العام، ضمن "برنامج الحج للطلاب الدوليين" الذي تنظمه الجامعة، ممثلة في المنح الدراسية بعمادة شؤون الطلاب والصندوق الخيري وبدعم من المؤسسات الخيرية.