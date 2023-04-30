مع دخول الصيف والإقبال على المسابح.. ماذا تعرف عن الغرق الجاف؟.. هنا التفاصيل

مع دخول الصيف يزداد الطلب على المسابح، حيث يحرص بعض الأهالي على الاستمتاع وإمتاع أطفالهم بالسباحة فيبقى بعض الأطفال في برك السباحة لساعات، فيما ينصب تركيز الأهالي على حماية الأطفال من الغرق في ماء المسبح، غير مدركين لخطورة ما قد يحدث للطفل بعد خروجه من المسبح قد تمهله ساعات أو أيام في بعض الأحيان.