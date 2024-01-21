نائب وزير الخارجية يلتقي وزيري خارجية البحرين وأوغندا

التقى نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، أمس، بوزير خارجية مملكة البحرين الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وذلك على هامش قمة الجنوب الثالثة الـ77 والصين في العاصمة الأوغندية كامبالا.
وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الأخوية التاريخية التي تجمع البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف مجالات التعاون والتنسيق المشترك.
كما التقى نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، بوزير الدولة للشؤون الخارجية في جمهورية أوغندا جون موليمبا، وذلك على هامش قمة الجنوب الثالثة الـ77 والصين في كامبالا.
وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها وتطويرها في جميع المجالات، ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
حضر اللقاءين مدير عام مكتب نائب وزير الخارجية مطشر العنزي.