نائب وزير الخارجية يلتقي وزيري خارجية البحرين وأوغندا

التقى نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، أمس، بوزير خارجية مملكة البحرين الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وذلك على هامش قمة الجنوب الثالثة الـ77 والصين في العاصمة الأوغندية كامبالا.