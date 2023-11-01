"الأرصاد" تطلق "رصد 3" لمواءمة إجراءات الجهات مع آلية التعامل مع الظواهر الجوية المحدثة

وقال الدكتور "غلام": إن التمرين يهدف إلى رفع مستوى الجاهزية في التعامل مع الظواهر الجوية المحتملة على أجواء المملكة، وتعزيز ودعم الجهات المشاركة في تنفيذ المهام والمسؤوليات في الحالات الطارئة ضمن آلية الإنذار المبكر من الظواهر الجوية، وتفعيل التعاون والتطور المستمر؛ من خلال تنفيذ التمرين والفرضيات المشتركة التي تساعد على تحقيق التكامل مع جميع الجهات المشاركة.