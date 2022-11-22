الأمير فيصل بن سلمان يُدشِّن مشاريع الشركة الوطنية للإسكان بالمدينة المنورة

من جهته، أكد محمد بن صالح البطي، الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للإسكان، أن الشركة مستمرة في تنمية القطاع العقاري بمنطقة المدينة المنورة من خلال أكبر المشاريع السكنية، بحجم استثمارات تجاوز 17 مليار ريال، وبحجم معروض عقاري يتجاوز 20 ألف وحدة سكنية، ممتدة على مساحة تتجاوز 9.7 مليون متر مربع؛ لتتسع لأكثر من 100 ألف نسمة، وذلك في كل من (مجتمع المكيمن، والغروب، وضاحية الدار ومجتمع لؤلؤة الديار). مشيرًا إلى أن المشاريع السكنية ترتكز على معايير أنسنة المدن والضواحي والمجتمعات في خطوة تساهم في خلق مجتمعات عمرانية مستدامة، وتوفر الخدمات النموذجية كافة، وتساهم في تحسين المشهد الحضري.