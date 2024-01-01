"الشورى" يقدم الشكر والامتنان لسمو ولي العهد على تفضله بإلقاء الخطاب الملكي السنوي

جاء ذلك في بيان لمجلس الشورى في مستهل جلسته العادية من أعمال السنة الرابعة للدورة الثامنة التي عقدها اليوم الاثنين برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، وذلك بعد تفضل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وليّ العهد رئيس مجلس الوزراء بإلقاء الخطاب الملكي السنوي أمام مجلس الشورى الأربعاء الماضي لافتتاح أعمال السنة الرابعة من الدورة الثامنة لمجلس الشورى نيابةً عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.