"بيئة جدة" تضبط مخالفين لصيدهم أسماك "ناجل" محظور صيدها بالفترة الحالية

وأوضح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس ماجد بن عبدالله الخليف، أن الثروة السمكية بمحافظة جدة تنفّذ جولات رقابية في جميع الأوقات للحد من مخالفات نظام صيد واستثمار وحماية الثروات المائية الحية في المياه الإقليمية بالمملكة؛ مضيفًا أنه من 1 أبريل الماضي أعلنت الوزارة موعدًا لبدء تطبيق حظر صيد سمك الناجل والطرادي على ساحل البحر الأحمر لمدة شهرين، لإعطاء فرصة للسمك لوضع البيض خلال فترة التكاثر، والحفاظ على مخزونه الاستراتيجي المستدام، إضافة إلى الحد من استنزافه بالصيد الجائر.