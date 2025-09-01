هيئة التراث تسجل 2748 موقعًا تراثيًا عمرانيًا جديدًا

أعلنت هيئة التراث اليوم عن تسجيل (2748) موقعًا تراثيًا عمرانيًا جديدًا في السجل الوطني للتراث العمراني، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المواقع المسجلة إلى (36.919) موقعًا، بما يعكس تنوع النسيج المعماري التراثي في مناطق المملكة، وثراء المكونات العمرانية المرتبطة بالهوية الوطنية.
وشملت قائمة التسجيل الجديدة عددًا من مناطق المملكة على النحو التالي: (635) موقعًا في منطقة مكة المكرمة، و8 مواقع في المنطقة الشرقية، و(1729) موقعًا في منطقة عسير، وموقع واحد في منطقة حائل، و(35) موقعًا في منطقة الحدود الشمالية، إلى جانب (340) موقعًا في منطقة الباحة.
وجاء هذا التسجيل بناءً على الأنظمة المتعلقة بالآثار والتراث العمراني، واستنادًا إلى الصلاحيات الممنوحة للرئيس التنفيذي لهيئة التراث في اعتماد تسجيل المواقع التراثية، تعزيزًا لحماية هذه المواقع من التعديات أو الإهمال، وضمانًا لصونها للأجيال القادمة.
وأكدت الهيئة، أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطتها الإستراتيجية لتوسيع نطاق الحماية القانونية للمواقع التراثية، وتمكين تأهيلها واستثمارها بما يبرز قيمتها التاريخية والعمرانية، ويعزز من دورها في تنمية الوعي بالتراث الوطني وتكريس الهوية الثقافية للمملكة.
ودعت هيئة التراث جميع أفراد المجتمع إلى دعم جهودها في رصد وتسجيل المواقع التراثية، من خلال الإبلاغ عنها عبر خدمة "بلاغ أثري"، أو التواصل مع الهيئة عبر قنواتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، أو الاتصال بمركز العمليات الأمنية الموحدة (911)، مشددةً على أن المشاركة المجتمعية عنصرًا رئيسًا في حفظ وتفعيل التراث العمراني الوطني.