هيئة التراث تسجل 2748 موقعًا تراثيًا عمرانيًا جديدًا

وشملت قائمة التسجيل الجديدة عددًا من مناطق المملكة على النحو التالي: (635) موقعًا في منطقة مكة المكرمة، و8 مواقع في المنطقة الشرقية، و(1729) موقعًا في منطقة عسير، وموقع واحد في منطقة حائل، و(35) موقعًا في منطقة الحدود الشمالية، إلى جانب (340) موقعًا في منطقة الباحة.