"التدريب التقني" يُنفِّذ مشروع قياس جودة مخرجات الكليات التقنية في 141 كلية للبنين والبنات

وأضاف أن الاختبار يقيس المعارف والمهارات والقدرات التخصصية التي اكتسبها المتدربون والمتدربات، إضافةً إلى السمات الشخصية مثل: الانضباط، والتواصل، والقدرة على العمل الجماعي، وغيرها من الخصائص المطلوبة في العمل، وبلغ عدد التخصصات التي تمّ قياس جودة مخرجاتها (43) تخصصًا حتى الآن.