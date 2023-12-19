"الزكاة" تحتفي بتخريج الدفعة الخامسة من "بناء الكفاءات"

احتفت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك اليوم، بتخريج الدفعة الخامسة من برنامج "بناء الكفاءات"، بحضور محافظ الهيئة المهندس سهيل بن محمد أبانمي.
وهنأ المحافظ خلال الحفل الذي أقامته الهيئة بهذه المناسبة خريجي برنامج بناء الكفاءات، مشيدًا بجهودهم الكبيرة التي بذلوها خلال مرحلة التدريب الماضية، وسعيهم المتواصل لتحقيق الاستفادة الكبرى من البرنامج الذي جرى تنفيذه في بيئة عمل احترافية، تقوم على أحدث المناهج المتطورة دوليًا، بالتعاون مع أبرز الجامعات العالمية، وذلك بما ينعكس على حياتهم العملية المستقبلية، والإسهام في تحقيق التنمية لبلادنا، خاصة أنهم يمثلون نخبة متميزة من المتدربين والمتدربات.
وتُنفذ برامج حديثي التخرج من خلال أكاديمية هيئة الزكاة والضريبة والجمارك وذلك بالتعاون مع جامعة وارتون الأمريكية، وجهات أكاديمية مرموقة، حيث ضم برنامج "بناء الكفاءات" في نسخته الخامسة 166 متدربًا ومتدربة من خريجي الجامعات السعودية والعالمية الحاصلين على درجتي البكالوريوس أو الماجستير، في أكثر من 25 تخصصًا، تتضمن عددًا من المسارات التدريبية من أبرزها، العمليات، والشؤون القانونية والالتزام، والبحوث والاستشارات الزكوية، والتحليل والمخاطر، والتواصل المؤسسي والتوعية، والتقنية، بالإضافة إلى المراجعة الداخلية، والشؤون الهندسية، وتيسير التجارة وتجربة العميل.
يُذكر أن النسخة الخامسة من برنامج بناء الكفاءات قد انطلق مسارها الزمني في شهر سبتمبر من العام الماضي، واستقطبت نخبة من خريجي أفضل الجامعات المحلية والعالمية؛ بهدف زيادة معارفهم الأكاديمية وتطويرها في مجالات الزكاة والضرائب والجمارك، وتمكينهم من المنافسة العملية في سوق العمل.