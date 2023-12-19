"الزكاة" تحتفي بتخريج الدفعة الخامسة من "بناء الكفاءات"

وتُنفذ برامج حديثي التخرج من خلال أكاديمية هيئة الزكاة والضريبة والجمارك وذلك بالتعاون مع جامعة وارتون الأمريكية، وجهات أكاديمية مرموقة، حيث ضم برنامج "بناء الكفاءات" في نسخته الخامسة 166 متدربًا ومتدربة من خريجي الجامعات السعودية والعالمية الحاصلين على درجتي البكالوريوس أو الماجستير، في أكثر من 25 تخصصًا، تتضمن عددًا من المسارات التدريبية من أبرزها، العمليات، والشؤون القانونية والالتزام، والبحوث والاستشارات الزكوية، والتحليل والمخاطر، والتواصل المؤسسي والتوعية، والتقنية، بالإضافة إلى المراجعة الداخلية، والشؤون الهندسية، وتيسير التجارة وتجربة العميل.