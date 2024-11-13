محليات

إحباط تهريب 11.934.000 قرص أمفيتامين في جدة.. أخفيت داخل شحنة مواد بناء

في ضربة نفذتها "مكافحة المخدرات" بالتنسيق مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
إحباط تهريب 11.934.000 قرص أمفيتامين في جدة.. أخفيت داخل شحنة مواد بناء
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أحبطت المديرية العامة لمكافحة المخدرات، محاولة تهريب (11.934.000) قرص من مادة الأمفيتامين المخدر، مخفية داخل حاوية مواد بناء (جبس بورد) في ميناء جدة الإسلامي بمحافظة جدة، بالتنسيق مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، وذلك ضمن الجهود الأمنية لمتابعة شبكات تهريب وترويج المخدرات التي تستهدف أمن المملكة وشبابها.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

مكافحة المخدرات
أمفيتامين

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