"أبوخالد": "السعودية للصناعات العسكرية" ضمن قائمة أفضل 100 شركة دفاعية عالميًا

من جانبه، قال رئيس قسم التنمية بصندوق الاستثمارات العامة: "إن صندوق الاستثمارات العامة يهدف إلى إشراك القطاع الخاص من خلال العديد من البرامج والأهداف التي تم وضعها والوصول إلى تلبية الاحتياجات، مبينًا أن هناك العديد من القطاعات لها طلب مهم جدًا في المملكة العربية السعودية".