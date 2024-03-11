وزير الثقافة: نستلهم في "يوم العلم" مسيرة وطن عظيم

وقال: "إننا نستلهم في يوم العلم مسيرة وطن عظيم، ظل علمه شامخًا يروي تاريخًا خالدًا من البناء والعز والعطاء، منذ عهد الإمام محمد بن سعود -رحمه الله- عام 1727، وحتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين".