وزير الثقافة: نستلهم في "يوم العلم" مسيرة وطن عظيم

رفع وزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، اليوم الاثنين، أسمى آيات التهاني والتبريكات، لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-، والشعب السعودي كافة؛ بمناسبة "يوم العلم".
وقال: "إننا نستلهم في يوم العلم مسيرة وطن عظيم، ظل علمه شامخًا يروي تاريخًا خالدًا من البناء والعز والعطاء، منذ عهد الإمام محمد بن سعود -رحمه الله- عام 1727، وحتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين".
وأضاف وزير الثقافة، أن العلم السعودي يحمل دلالات التوحيد، القوة، العدل، النماء، والرخاء، وولاء الشعب لقيادته ووطنه.
وأكد أن العلم السعودي، هو رمز لمسيرة وطن سطر البطولات والعزة والشموخ، يكملها خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد؛ لإعلاء سارية العلم، وتنمية بلادنا وتطورها وازدهارها.
كما سأل، الله -عز وجل- أن يديم على بلادنا الأمن والأمان والازدهار والنمو في ظل قيادتنا الرشيدة، ويجعل رايتها خفاقة عالية دائمًا.