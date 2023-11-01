أحد أبرز برامج رؤية 2030.. "أبو طالب": إعلان التأمين الصحي أجملُ الأخبار التي سمعها المواطن السعودي

ويرصد "أبو طالب" التحول في الرؤية الإدارية للصحة، ويقول: "كانت هناك مشاكل مزمنة في منهجية إدارة القطاع الصحي الرئيسي، أي وزارة الصحة ومرافقها، لأنها كانت تقوم بكل شيء: (بناء المرافق، التشغيل، الإدارة، الصيانة، التوظيف، بالإضافة إلى وضع الأنظمة والتشريعات)، وكان ذلك من خلال التركيز على الطب العلاجي بشكل رئيسي.. تلك الأوضاع لم تكن تتيح التنافسية مع القطاعات الصحية الأخرى كالقطاع الخاص، وبالتالي لم يكن تطبيق أي من النماذج التأمينية الصحية يؤدي الغرض منه بشكل جيد.. الذي تم في برنامج التحول الصحي خلال السنوات الماضية يمثل تغييرًا مهمًّا في منهج إدارة القطاع الصحي؛ فقد تمت حلحلة الترهل بإعادة هيكلة القطاع بشكل شبه جذري، وكان إنشاء التجمعات الصحية كمنظومة متناسقة ومتكاملة خطوةً مهمة في هذا الاتجاه، مع التذكير بأن نموذج التجمعات ما زال مقتصرًا على المدن الكبرى وبحاجة لتغطية مناطق المملكة".