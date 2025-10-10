الرياض تستعيد اتصالها.. مركز البنية التحتية يعلن عودة الخدمات بعد تلف أحد المكونات الشبكية

أعلن مركز مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض بدء عودة خدمات الاتصالات والإنترنت تدريجيًا في عدد من الأحياء، بعد تعرض أحد مكونات البنية التحتية للاتصالات للتلف أثناء تنفيذ أحد المشاريع في شمال مدينة الرياض.
وأوضح المركز أنه باشر الحالة فور رصدها بالتعاون مع الشركة المقدّمة للخدمة والمقاول المنفّذ والجهات ذات العلاقة، حيث يجري تنفيذ الإصلاحات اللازمة لضمان عودة الخدمة بشكل كامل واستقرارها في أسرع وقت ممكن.
وبيّن المركز أنه شكّل فريقًا فنيًا متخصصًا للتحقيق في مسببات الانقطاع والوقوف على تفاصيله، واتخاذ الإجراءات التي تضمن عدم تكراره مستقبلًا، مؤكدًا حرصه على رفع مستوى التنسيق بين مشاريع البنية التحتية لضمان تكامل الأعمال وتفادي أي تعارض بينها.
وأكد المركز التزامه المستمر بـتنظيم أعمال البنية التحتية وتعزيز جودة تنفيذها وموثوقية شبكاتها، بما يسهم في تحسين المشهد الحضري ورفع جودة الحياة في مدينة الرياض، مشددًا على أن التكامل بين مزوّدي الخدمات والمقاولين والجهات المنفذة يمثل ركيزة أساسية لتحقيق بنية تحتية آمنة ومستدامة.