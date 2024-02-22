مؤسس ورئيس مجلس إدارة أكوا باور: يوم التأسيس منعطف تاريخي مَهد لمسيرة البناء والتنمية

أكد محمـد عبدالله أبـونــيان مـؤسـس ورئيس مجلس إدارة أكوا بـاور، أن يوم التأسيس يعد منعطفًا تاريخيًا مهمًا ونقطة تحول كبرى تحقق من خلالها الأمن والاستقرار، ومهدت لمسيرة البناء والتنمية، وصناعة مستقبل أفضل لكل من يعيش على أرض هذا الوطن الراسخ بجذوره في أعماق التاريخ صموداً ومجداً، تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ورؤية سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، يحفظهما الله.
وقال أبونيان بهذه المناسبة: "أتقدم بأسمى آيات التهنئة والتبريكات إلى مقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، حفظهما الله، وإلى الشعب السعودي الكريم، بمناسبة ذكرى يوم التأسيس الذي يعد تاريخًا عظيمًا تأسست فيه الدولة السعودية الأولى على يد الإمام محمد بن سعود، رحمه الله، وانتشرت من خلاله قصة نجاح وطننا العزيز التي نرويها للعالم اليوم".
وأضاف أبونيان: "لقد مضى ثلاثة قرون على تأسيس مملكتنا الحبيبة، والتي هي محل فخر واعتزاز لكل مسلم، فبقيامها وبزوغ فجرها طويت حقبة من الشتات والفرقة، ورسخت نهضةً شاملةً وحراكاً تنموياً جعل منها مضرب مثل ونموذجاً متميزاً لكثير من الدول والمجتمعات في العالم أمنياً واقتصادياً وصحياً وإنسانياً".
وتابع أبـونـيان: "لقد جاءت رؤية المملكة 2030 لترسم ملامح مستقبلية وتغيرات كبيرة وطموحة على عدة مستويات، من شأنها جميعاً أن تزيد من مكانة ورفعة الوطن والمواطن، حيث لا يكاد يمر يوم دون أن نشهد العديد من التطورات الاقتصادية الإيجابية، في إطار برامجها وسياستها المتطورة الهادفة إلى ترسيخ مكانة المملكة بين مصافي الدول المتقدمة".
وختم أبونيان تصريحه داعيًا الله العلي القدير أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، وأن يديم على هذا الوطن أمنه وأمانه.