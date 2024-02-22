مؤسس ورئيس مجلس إدارة أكوا باور: يوم التأسيس منعطف تاريخي مَهد لمسيرة البناء والتنمية

أكد محمـد عبدالله أبـونــيان مـؤسـس ورئيس مجلس إدارة أكوا بـاور، أن يوم التأسيس يعد منعطفًا تاريخيًا مهمًا ونقطة تحول كبرى تحقق من خلالها الأمن والاستقرار، ومهدت لمسيرة البناء والتنمية، وصناعة مستقبل أفضل لكل من يعيش على أرض هذا الوطن الراسخ بجذوره في أعماق التاريخ صموداً ومجداً، تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ورؤية سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، يحفظهما الله.