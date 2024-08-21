منظومة خدمات رقمية متكاملة لإثراء تجربة القاصدين للمسجد النبوي

وتتضمن الخدمات منصة "منارة الحرمين" وهي منصة إثرائية رقمية تُعنى بالمحتوى الشرعي في المسجد النبوي وتجويده؛ بما يسهم في تكامل منظومة الخدمات الرقمية، ومن خدماتها: (الخطب، والدروس، والمحاضرات الرقمية، وترجمة خطبة الجمعة)، كما تحتوي المنصة على مجموعة من الدروس والمحاضرات العلمية لكوكبة من كبار العلماء والمشايخ البارزين لنشر العلم الشرعي الصحيح، والوصول للمتعلم من خلال تلك القنوات المتعددة، إلى جانب إتاحة التواصل المباشر مع أهل العلم والاختصاص الشرعي.