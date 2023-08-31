"العنزي": المعهد الوطني لأبحاث الصحة سيوحّد استراتيجيات التطوير والابتكار

يُذكر أن برنامج تحوّل القطاع الصحي يهدف إلى إعادة هيكلة القطاع الصحي في المملكة ليكون نظامًا صحيًا شاملًا وفعالًا ومتكاملًا، من خلال تنفيذ مجموعة متعددة من المبادرات بجانب إنشاء المعهد، منها تنظيم هيئة الصحة العامة، الموافقة على تأسيس شركة الصحة القابضة، وتنظيم المركز الوطني للتأمين الصحي، والتحول المؤسسي لمستشفى الملك فيصل التخصصي.