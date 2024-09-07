المملكة تحتضن الاجتماع الدولي الـ 38 للمبادرة العالمية للشُعب المرجانية

وبهذه المناسبة، قال الرئيس التنفيذي لـ "المؤسسة العامة للمحافظة على الشعب المرجانية والسلاحف في البحر الأحمر (شمس)" الدكتور خالد بن محمد أصفهاني: "إن المؤسسة تحظى بدعم القيادة، حيث تمّ تمكينها بالأدوات النظامية اللازمة للتنظيم والإشراف والمحافظة على الشُعب المرجانية والأنظمة البيئية المرتبطة بها في البحر الأحمر، ونظراً لما تملكه المؤسسة من موارد مالية وكفاءات بشرية استثنائية، فقد أصبحت محط اهتمام وتواصل الجهات الدولية العاملة في مجال المحافظة على الشعب المرجانية، ومنها المبادرة العالمية للشُعب المرجانية، ونحن فخورون بحصول المملكة على استضافة الاجتماع الدولي الـ (38) للمبادرة، ونتطلع إلى استقبال نخبة من العلماء والباحثين وصانعي القرار لمناقشة أحدث التطورات في مجال المحافظة على الشُعب المرجانية، وتبادل الأفكار والخبرات، وذلك لضمان استدامة الموارد البيئية البحرية جنباً إلى جنب مع التنمية الاقتصادية وتوفير المعلومات اللازمة لدعم اتخاذ القرار".