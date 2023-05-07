إنفوجرافيك "لتبقى": تطبيق هذه النصائح بشكل صحيح يرشّد الطاقة المهدرة داخل المنازل

دعت الحملة الوطنية لترشيد استهلاك الطاقة "لتبقى"، إلى تحسين سلوك التعامل مع الأجهزة الكهربائية في المنزل، وشددت على أن السلوك المنضبط، مع الالتزام بالنصائح والإرشادات الصحيحة؛ يؤدي إلى ترشيد الطاقة على المدى البعيد.
وفي "إنفوجرافيك" لها، بيّنت الحملة أن هناك خطواتٍ ينبغي الالتزام بها وعدم تجاوزها؛ للحد من هدر الطاقة، عند تشغيل الأجهزة، من بينها استعمال لمبات تعمل بتقنية الليد، والامتناع عن استخدام اللمبات القديمة، المهدر للطاقة، إلى جانب الاستفادة أطول فترة ممكنة من ضوء الشمس في الإنارة، قبل استخدام الإضاءة الاصطناعية.
ونصحت الحملةُ بتجنب تكرار فتح باب الثلاجة، حتى لا تتسرب درجة البرودة منها وتتسبب في عمل ماتورها فترة أطول، دون توقف، لتعويض ما فقده.
وشددت على ضرورة ترك مسافة بين 10 إلى 15 سم، بين الثلاجة والجدار الخلفي، لتعزيز التهوية للأجهزة الداخلية؛ مما يساعد على الوصول إلى درجة البرودة المطلوبة بأقل استهلاك للطاقة.
وأخيرًا نصحت الحملةُ عند تشغيل المكيف، بالحرص على إغلاق النوافذ والأبواب؛ لضمان عدم تسريب برودة الغرفة، والاحتفاظ بها أطول فترة ممكنة.