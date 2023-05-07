إنفوجرافيك "لتبقى": تطبيق هذه النصائح بشكل صحيح يرشّد الطاقة المهدرة داخل المنازل

وفي "إنفوجرافيك" لها، بيّنت الحملة أن هناك خطواتٍ ينبغي الالتزام بها وعدم تجاوزها؛ للحد من هدر الطاقة، عند تشغيل الأجهزة، من بينها استعمال لمبات تعمل بتقنية الليد، والامتناع عن استخدام اللمبات القديمة، المهدر للطاقة، إلى جانب الاستفادة أطول فترة ممكنة من ضوء الشمس في الإنارة، قبل استخدام الإضاءة الاصطناعية.