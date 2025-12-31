رياح قوية وأتربة مثارة.. "الأرصاد" يُصدر تنبيهات لـ4 مناطق ويحذر من تدني الرؤية حتى المساء

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهات جوية شملت أربع مناطق في المملكة، حذّر خلالها من رياح نشطة وأتربة مثارة قد تؤدي إلى تدنٍ أو شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية بعدد من المحافظات، وذلك خلال ساعات النهار حتى المساء، اليوم الخميس الموافق 1 يناير 2026.
في منطقة الجوف، أُطلق إنذار برتقالي يشمل القريات وطبرجل، يبدأ من الساعة 9 صباحًا ويستمر حتى 6 مساءً، بسبب رياح نشطة تتسبب في شبه انعدام للرؤية الأفقية ما بين 1 و3 كيلومترات. كما صدر تنبيه أصفر لدومة الجندل وسكاكا خلال نفس الفترة، بتأثيرات أقل حدة تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية بين 3 و5 كيلومترات.
وفي منطقة الحدود الشمالية، تنبيهات برتقالية طالت طريف وعرعر بدءًا من 9 صباحًا وحتى 6 مساءً، وسط توقعات برياح مثيرة للأتربة تحد من الرؤية إلى ما بين كيلومتر و3 كيلومترات. كما شملت تنبيهات أصفر محافظتي العويقيلة ورفحاء بالفترة ذاتها، مع تدنٍ أقل للرؤية يصل إلى 3–5 كيلومترات.
أما منطقة تبوك، فتأثرت بمحافظتي تبوك وتيماء بتنبيه أصفر يمتد من الساعة 9 صباحًا حتى 6 مساءً، متوقعًا رياحًا نشطة تتسبب في تدنٍ للرؤية الأفقية بين 3 و5 كيلومترات.
وفي المنطقة الشرقية، أُطلقت تنبيهات أصفر تبدأ في 9 صباحًا وتنتهي في الثالثة عصرًا لبعض المحافظات وحتى السادسة مساءً في أخرى. وشملت التنبيهات حفر الباطن، الخفجي، النعيرية، وقرية العليا، حيث تشير التوقعات إلى نشاط في الرياح يؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية بين 3 و5 كيلومترات.