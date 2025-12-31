رياح قوية وأتربة مثارة.. "الأرصاد" يُصدر تنبيهات لـ4 مناطق ويحذر من تدني الرؤية حتى المساء

وفي المنطقة الشرقية، أُطلقت تنبيهات أصفر تبدأ في 9 صباحًا وتنتهي في الثالثة عصرًا لبعض المحافظات وحتى السادسة مساءً في أخرى. وشملت التنبيهات حفر الباطن، الخفجي، النعيرية، وقرية العليا، حيث تشير التوقعات إلى نشاط في الرياح يؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية بين 3 و5 كيلومترات.