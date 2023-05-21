لا تهاون في سلامة الطرق.. "بلدية عنيزة" تلزم مقاولين خالفوا الشروط بإعادة السفلتة

ألزمت بلدية عنيزة عددًا من المقاولين بكشط وإعادة سفلتة أكثر من 25000 متر طولي في عددٍ من المواقع، بعد مخالفتهم التنفيذ للاشتراطات الفنية لأعمال السفلتة، وضمان سلامة البنية التحتية في جميع أرجاء المحافظة، وذلك لسلامة العابرين وضمن أعمال تحسين البنية التحتية وعمليات كشط وإعادة سفلتة الطرق الرئيسة وداخل الأحياء لرفع مؤشرات جودة الحياة وتحسين المشهد الحضري.