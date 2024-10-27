فرح بنفي شائعة إلغائها.. "العقل": "وصفتي" قدمت الأدوية مجانًا لـ 13 مليون مواطن

ويكشف "العقل" عن فرحته بنفي شائعة إلغاء الخدمة، ويقول: "من الشائعات المضرة التي انتشرت الأسبوع الماضي، أن الوزارة تقوم بدراسة لإلغاء خدمة وصفتي والعودة إلى صرف الأدوية من صيدليات المستشفيات بسبب بعض الإشكاليات في تطبيق هذه الخدمة، ويأتي في مقدمتها نقص بعض الأدوية المصروفة في هذه الخدمة عند بعض الصيدليات المحددة، ولقد سعدت وفرحت كثيرًا بنفي مصدر مطلع هذا الخبر، وأن هذه الخدمة مستمرة حيث توفر الجهد والوقت في الذهاب لصيدليات المستشفيات التي قد تكون بعيدة جدًا عن سكن المستفيدين، وهذا قد يحتاج من البعض إلى قطع مسافات طويلة للوصول إلى صيدلية في مستشفى حكومي وحتى في المدن الكبيرة التي تعيش حالات من الاختناق المروري وصعوبة مواقف السيارات في الشوارع الرئيسية، وما ينتج من هذه الحالات من أمراض جسدية ونفسية وخاصة لمن هم في أوضاع صحية صعبة، لكن الذهاب لأي صيدلية قريبة منك ومسجلة في الخدمة وتصرفها بأسرع وقت وفي أية ساعة في اليوم، مثل هذه الأمور لها انعكاسات إيجابية على جودة الحياة، وهي من أهداف رؤية المملكة التي جعلت الإنسان هو هدفها الأسمى".