وفاة الإعلامي فهد بن عبدالرحمن بن خميس أحد رواد الصحافة السعودية

انتقل إلى رحمة الله تعالى، أمس الخميس 27 صفر 1447هـ الموافق 21 أغسطس 2025م، الإعلامي فهد بن عبدالرحمن بن خميس (أبو طارق)، أحد أبرز رموز الصحافة السعودية من الرعيل الذهبي.