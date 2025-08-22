وفاة الإعلامي فهد بن عبدالرحمن بن خميس أحد رواد الصحافة السعودية

انتقل إلى رحمة الله تعالى، أمس الخميس 27 صفر 1447هـ الموافق 21 أغسطس 2025م، الإعلامي فهد بن عبدالرحمن بن خميس (أبو طارق)، أحد أبرز رموز الصحافة السعودية من الرعيل الذهبي.
وقد أُديت الصلاة عليه عقب صلاة العصر في جامع عبدالله بن ناصر المهيني بمدينة الرياض، ووُري جثمانه الثرى في مقبرة الشمال، حيث اقتصر العزاء على المقبرة.
ويُعد الفقيد من الأسماء الإعلامية البارزة، وارتبط اسمه بمسيرة مهنية امتدت عقودًا، قدّم خلالها عطاءً إعلاميًّا ترك بصمة واضحة في تطوير الصحافة الوطنية.
نسأل الله تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويجزيه خير الجزاء على ما قدم، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.