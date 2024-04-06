رئيس "إقناع العقارية": إنجازات تتحقق ومكانةٌ تترسخ نُجدد معهما العهد والولاء لسمو ولي العهد

قال محمد المغربي، رئيس مجلس إدارة شركة "إقناع العقارية"، إن احتفال المملكة بالذكرى السابعة لبيعة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان - يحفظه الله- وليًا للعهد، يُعد فرصةً للتأمل في مسيرة النماء والتطور التي شهدتها بلادنا تحت قيادة سموه، خلال السنوات السبع الماضية، والتي تُمثِّل لحظةً فارقةً في تاريخ المملكة؛ بسبب الإنجازات الكبيرة التي تحققت في شتى المجالات الاقتصادية، والعمرانية، والاجتماعية، والتعليم والصحة وجميع القطاعات الحيوية، والتي تعكس التزام وعزم سمو الأمير محمد بن سلمان على تحقيق رؤية المملكة الطموحة، التي استشرفت المستقبل؛ لترسيخ مكانة المملكة كدولة رائدة على الصعيدين الإقليمي والدولي.
وأضاف: نؤمن بأن التغييرات التي قادها سمو ولي العهد، بدعمٍ ورعاية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز - يحفظهما الله -، تعد نقطة تحول حاسمة في تاريخ المملكة، وهي لا تعكس فقط التطور الاقتصادي والاجتماعي، بل تُمثِّل أيضًا تجديدًا للروح الوطنية وتعزيزًا للهوية السعودية.
وختم بالقول: في هذا اليوم، نُجدد العهد والولاء لسمو ولي العهد، مشددين على دعمنا الكامل لمسيرته نحو التقدم والازدهار. ونحن على ثقة بأن السنوات القادمة ستشهد المزيد من الإنجازات والتحولات الإيجابية التي ستعود بالخير على المملكة وشعبها الكريم.