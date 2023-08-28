بالتعاون مع 17 جهة حكومية.. "استطلاع" تطرح 52 مشروعاً لأخذ المرئيات حولها

من جانبها، طرحت الهيئة العامة للغذاء والدواء مشروع "اللائحة الفنية الخليجية" "الاشتراطات الصحية في التموين الغذائي"؛ وذلك بهدف إبداء المرئيات حول الاشتراطات الصحية الواجب توفرها في جميع مراحل إعداد، وتحضير، ونقل، وتداول، وعرض، وتقديم الغذاء في جهات إعداد وتقديم وجبات التموين الغذائي مثل المطارات والرحلات الجوية، والقطارات، والفنادق، والسفن، والمستشفيات، وشركات تقديم الأغذية في الحج والعمرة والجامعات والمدارس والجهات الحكومية وغيرها من الجهات، حيث ينتهي الاستطلاع على المشروع بتاريخ 13 سبتمبر 2023م.